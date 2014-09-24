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الوطن الكبير يحتفل بيومه المجيد ال84

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الوطن الكبير يحتفل بيومه المجيد ال84 الوطن الكبير يحتفل بيومه المجيد ال84
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ميادين الرياض وطرقاتها تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن (واس)

الرياض - محمد الغنيم، وعبدالله الحسني

    احتفل الوطن أمس على امتداده الكبير، بيومه المجيد ال84. وتلقت القيادة التهاني من الفعاليات الرسمية والشعبية التي عبرت عن الفخر والاعتزاز بما أنعم الله على أرجاء البلاد بالتوحيد تحت راية الإسلام ورزقنا الأمن والأمان والاستقرار والنماء، مؤكدة على ترسيخ معاني وقيم التلاحم والترابط والولاء والشورى ما بين القيادة والشعب. وقالت الفعاليات: "إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله-، عهد مشرق لهذه البلاد، الذي تحققت فيه الإنجازات العملاقة في مختلف المجالات.. وإن انتماءنا لهذا الوطن يحتم علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل رفعته."

وأضافت "إن منجزات التنمية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، إنما هي امتداد لمسيرة ظافرة ومظفرة أرسى قواعدها ووضع لبناتها الأولى الملك المؤسِّس عبدالعزيز - رحمه الله-، وواصل أبناؤه البررة من بعده مسيرة البناء والرخاء حتى هذا العهد الميمون عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز."

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