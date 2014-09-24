نصر الله: ” داعش ” كفرة و نحن نقاتلهم .. و أمريكا هي ام الارهاب و الداعمة للكيان الصهيوني

قال حسن نصر الله امين عام حزب الله على خلفية الهجمات الامريكية في العراق و سوريا :” داعش كفرة و نحن نقاتلهم لكن الولايات المتحدة هي ام الارهاب و الداعمة للكيان الصهيوني ” .

وأضاف نصر الله في لقاء تلفزيوني على قناة المنار الليبنانية :” بالرغم من ضراوة المعركة القاسية التي يخوضها حزبه ضد تنظيم الدولة الاسلامية، الا انه يعارض و بحزم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. جاء ذلك على خلفية توسيع الصراع مع داعش و امتداده الى سوريا.

وأوضح نصر الله : “الكل يعلم ان حزب الله يقف ضد داعش، و ضد عقائد كافرة كهذه، نحن نقاتلهم و نقدم تضحيات في معركتنا معهم”، و بالرغم من اشارته الى ان داعش يشكل خطرًا على جميع شعوب و دول المنطقة الا انه قال في ما يخص التدخل العسكري الامريكي في العراق و سوريا: ” انها مسألة اخرى، نحن نقف ضد التدخل العسكري و التحالف الدولي، و سواء كان الهدف هو النظام السوري او داعش، فموقفنا مبدئي لا يتغير بتغير الحلبة ” .

> ولفت نصر الله :” و لتفسير معارضة التدخل الامريكي هنالك عدة حجج:

> ” اولا، لان الولايات المتحدة هي ام الارهاب. ثانيا، لان الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني الارهابي في كل المجالات، الاقتصادية، و العسكرية، و هلم جرى. ثالثا، للولايات المتحدة دور في ايجاد هذه التيارات التكفيرية الارهابية كداعش. رابعا، ليس للولايات المتحدة موقف اخلاقي يسمح لها بقيادة تحالف ضد الارهاب”.

> و اضاف نصر الله ان :” الولايات المتحدة تضع مصالحها و بشكل دائم فوق مصالح المنطقة، و ان تحركاتها تهدف الى ايجاد ذريعة لاحتلال جديد للشرق الاوسط. كما اكد نصر الله وقوفه و وقوف حزبه ضد ان يكون لبنان جزءا من التحالف الدولي الحالي ” بامكان اللبنانيين التعامل مع التهديد بانفسهم”.

هذا و قد ذكر نصر الله بمعارك على مر التاريخ كانت الولايات المتحدة خلالها مساندة لاسرائيل مشيرا الى دورها في مساندة حكومة نتنياهو خلال عملية ” تسوق ايتان “.