«كيري» يطالب بإطلاق سراح مثقف إيجوري معتقل في الصين

طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الثلاثاء، بإطلاق سراح المثقف الإيجوري، إلهام توهتي، المحكوم عليه بالسجن بتهمة «الانشقاق»، من قبل محكمة في شينجانج، بشمال غرب الصين.

وندد «كيري»، الموجود حاليًا في نيويورك لأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، بالحكم «القاس» صدر بحق هذا المدرس والاقتصادي.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، عن «قلقه العميق» لهذه الادانة بالسجن المؤبد. وذكر أن الولايات المتحدة لا تعتبر «الانشقاق السلمي جريمة».

وحكم على المفكر الاويجوري البارز، إلهام توهتي، الثلاثاء، بالسجن المؤبد بتهمة «الانشقاق»، أمام محكمة في أورومتشي، عاصمة شينجيانج، المنطقة الشاسعة في شمال غرب الصين، كما أعلن احد محاميه.

والخبير الاقتصادي، إلهام توهتي، الأستاذ في جامعة الأقليات في بكين ومؤلف عدة كتب، كان مراقبًا مستقلًا للتطورات في شينجيانج، وسيقدم استئنافًا لهذا الحكم، كما قال محاميه، لي فانبينج، عند خروجه من الجلسة.

طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الثلاثاء، بإطلاق سراح المثقف الإيجوري، الهام توهتي، المحكوم عليه بالسجن بتهمة «الانشقاق»، من قبل محكمة في شينجانج، بشمال غرب الصين.

وندد «كيري»، الموجود حاليًا في نيويورك لأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، بالحكم «القاس» صدر بحق هذا المدرس والاقتصادي.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، عن «قلقه العميق» لهذه الادانة بالسجن المؤبد. وذكر أن الولايات المتحدة لا تعتبر «الانشقاق السلمي جريمة».

وحكم على المفكر الاويجوري البارز، إلهام توهتي، الثلاثاء، بالسجن المؤبد بتهمة «الانشقاق»، أمام محكمة في أورومتشي، عاصمة شينجيانج، المنطقة الشاسعة في شمال غرب الصين، كما أعلن احد محاميه.

والخبير الاقتصادي، إلهام توهتي، الأستاذ في جامعة الأقليات في بكين ومؤلف عدة كتب، كان مراقبًا مستقلًا للتطورات في شينجيانج، وسيقدم استئنافًا لهذا الحكم، كما قال محاميه، لي فانبينج، عند خروجه من الجلسة.