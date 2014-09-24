بلدية «واشنطن» توافق على حمل السلاح علنًا في العاصمة الأمريكية

صوت أعضاء المجلس البلدي في العاصمة الفيدرالية واشنطن، الثلاثاء، بالإجماع على قانون جديد يجيز للسكان والزائرين حمل السلاح في الشارع، شرط أن لا يكون ظاهرًا.

وجاء هذا الإجراء ليحل محل تشريع سابق يمنع حمل السلاح علنًا، وقد اعتبر هذا القانون مخالفًا للدستور الأميركي من قبل قاض فدرالي، في شهر يوليو.

واعتبر القاضي، فرديريك سكولان، في يوليو، أن منع حمل الأسلحة النارية في واشنطن من قبل الأفراد خارج المنزل، وهو أكثر القوانين تشددًا في الولايات المتحدة ومطبق منذ العام 1975، لا يحترم الدستور الاميركي.

ولكن التشريع في هذه المدينة يفرض، مع ذلك، على الأشخاص الذين يريدون حمل أسلحة نارية خارج المنزل أن يطلبوا إذنًا مسبقًا، وأن يبرروا للشرطة أسباب حملهم لهذا السلاح.

ولكن حمل السلاح يبقى ممنوعًا في المدارس، والمستشفيات، والمباني الحكومية، ووسائل النقل المشترك، وقاعات الرياضة، وعلى مسافة 300 متر على الأقل من كل شخصية تحميها الشرطة.

وتسمح حاليًا 44 ولاية، من أصل 50، بحمل الأسلحة النارية علنًا.