بالصور.. أغرب حادث بمدينة نصر.. سيارة تدخل المترو وتقتل شخصين

لقي شخصان مصرعهما منذ قليل إثر اختراق سيارة ملاكي فتحة النفق المؤدي إلى محطة مترو أنفاق أرض المعارض بمدينة نصر.

وقال شهود عيان لـ«المصري اليوم» إنهم فوجئوا بعد منتصف الليل تقريبا، بسيارة مسرعة كانت قادمة من منزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي لطريق صلاح سالم، ثم انحرفت فجأة يمين الطريق، وتخطت الرصيف لتخترق فتحة أحد الأنفاق المؤدية لمحطة المترو وتستقر على السلالم، بعد أن دهست شخصاً كان في طريق الصعود إلى الشارع فلقي مصرعه على الفور أسفل عجلات السيارة.

وأضافوا: «قبل سقوط السيارة في فتحة النفق اصطدمت بالرصيف ثم سور النفق، ما أدي إلى تهشم الزجاج الأمامي للسيارة واندفاع سائقها منه، قبل أن يلقى مصرعه هو الآخر أسفل العجلات»، مؤكدين أن جميع المارة الذين شاهدوا الحادث على الطرق ومن النفق، اندفعوا في الاتجاه المعاكس للنفق، ظنا منهم أنه عمل إرهابي يهدف إلى تفجير محطة المترو.

وتابعوا: «بمجرد أن استقرت السيارة على سلالم النفق تعالت صرخات الموجودين داخل المحطة، خصوصا وأنهم شاهدوا جثتي الضحيتين أسفل إطارات السيارة، فأسرع الجميع تجاه السيارة ليجدوها محطمة وخالية من الركاب».

على الفور تجمع العشرات في محيط الحادث، وتم إغلاق حارة من طريق صلاح سالم، حتى وصلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف، والشرطة، التي استدعت ونش لرفع السيارة وانتشال الضحيتين.