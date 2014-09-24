أمريكا تعلن عن ضربات جوية جديدة ضد داعش في سوريا والعراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن الطائرات الحربية الأمريكية واصلت قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث نفذت الطائرات ذات التحكم عن بعد ثلاث ضربات جوية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقال بيان صدر عن القيادة الأمريكية إنه تم تنفيذ ضربتين جويتين فوق سوريا أسفرتا عن تدمير إحدى الآليات العسكرية وعربة مدرعة تابعتين لداعش جنوب غرب دير الزور.

وأوضحت أن الغارة الجوية الثالثة التي تمت شمال غرب بغداد من تدمير عربة مدرعة أخرى للتنظيم الارهابي، مؤكدة أن جميع الطائرات غادرت مناطق الضربات الجوية سالمة.

أ ش أ