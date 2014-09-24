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خبير استراتيجي: السيسي في 4 دقائق أعاد لمصر مكانتها الدولية

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خبير استراتيجي: السيسي في 4 دقائق أعاد لمصر مكانتها الدولية خبير استراتيجي: السيسي في 4 دقائق أعاد لمصر مكانتها الدولية

قال اللواء أحمد عبد الحليم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن :” زيارة الرئيس عبد الفتاح للولايات المتحدة الأمريكية تعد خطوة جيدة ودليلًا على اعتراف أمريكا بالرئيس السيسي ” .

وأضاف عبد الحليم في مداخلة هاتفية على فضائية المحور  مساء أمس الثلاثاء أن :” الرئيس السيسي خلال كلمته التي لم تتجاوز 4 دقائق التي ألقاها اليوم بالأمم المتحدة تناول كل المخاطر المتعلقة بالمناخ، وطالب بضرورة إيجاد حلول علمية لتلك المخاطر، وكذلك أعاد لمصر مكانتها الدولية ” .

وأكد عبد الحليم أن :” عمليات التوازنات التي حققتها في الفترة الأخيرة صنعت لها شأنا دوليا، وأن زيارة السيسي أكدت متانة العلاقات المصرية والإقليمية والدولية .

 

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