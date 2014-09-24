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إمارة الرياض تقيم معرضاً مصاحباً لفعاليات اليوم الوطني 84

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    أقامت إمارة منطقة الرياض أمس معرضاً مصاحباً لفعاليات اليوم الوطني ال 84 للمملكة العربية ، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، ضمن برامج الاحتفال باليوم الوطني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حيث يتضمن المعرض وثائق ومطبوعات وكتباً احتوت على ما كتب عن اليوم الوطني والمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود –طيَّب الله ثراه– والملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وأوضح المنسق في إمارة منطقة الرياض وعضو الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة) الأستاذ عبدالعزيز القعيِّد أن المعرض يهدف إلى توثيق ما كتب عن المؤسس وخادم الحرمين الشريفين واليوم الوطني، واطلاع المواطنين على أبرز ما سطِّر في التاريخ عنهم وعن منجزات الوطن والمؤسس، وربط المعلومات باليوم الوطني، وإبراز مناشط الأمارة ودورها.

ويضم المعرض 8 أجنحة، وهي: جناح الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة)، وجناح دارة الملك عبدالعزيز، وجناح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجناح جامعة الملك سعود، وجناح وزارة الثقافة والإعلام، وجناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجناح مكتبة الملك فهد الوطنية، وجناح معرض الوثائق الأصلية عن تاريخ المملكة.

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