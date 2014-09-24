خمس وظائف شاغرة في السجون بمسمى إمام

اعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على البند المقطوع بمسمى (إمام جامع فئة ب) و(إمام مسجد فئة ج ) في كل من سجون المناطق التالية:

1/ إمام جامع فئة (ب) ، وعددها (5) وظائف موزعة على النحو الآتي:

1- الرياض عددها (2) ، (الملز ، الحائر) . ب- جدة عددها (1)، (السجن العام). ج- العاصمة المقدسة عددها (1) ، (الإصلاحية) . د- الشرقية عددها (1) ، (الدمام ) .

2/ إمام مسجد فئة (ج) ، وعددها (10) وظائف موزعة على النحو الآتي:

1- الرياض عددها (3) ، ( الملز ، الحائر ، الخرج ) . ب- جدة عددها (2) ، (السجن العام ، الإصلاحية ) . ج- العاصمة المقدسة عددها (2) ، ( السجن العام ، الإصلاحية ) . د- الشرقية عددها (1) ، ( الدمام ) . ه- المدينة المنورة عددها (1) ، ( سجن ينبع ) . و- الشمالية عددها (1) ، (سجن محافظة رفحاء).

على أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حافظاً لكتاب الله بما لا يقل عن أربعة أجزاء بالنسبة للجامع وما لا يقل عن جزأين للمسجد، وأن لا يقل مؤهل المتقدم عن شهادة الثانوية العامة، أن يتمتع بالأخلاق الفاضلة والمظهر الحسن، وأن لا يكون المتقدم يعمل عسكرياً في أي جهة، وأن لا يقل عمره عن (21) سنة، وأن يلتزم بأداء الفروض الخمس يومياً بالإضافة للخطبة بالنسبة للخطيب. بالإضافة لاجتيازه المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة الاختبار بإدارة السجن.

وعلى الراغبين لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم إلى إدارة سجون المنطقة التي يرغب بالتقدم على وظيفتها، مصطحبين معهم صورة من آخر مؤهل علمي حصل عليه المتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة، وصورة من الخبرات والتزكيات إن وجدت، بالإضافة لإحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة شخصية مقاس 4*6 .

علماً بأن آخر موعد لقبول الملفات هو خمسة عشر يوماً.