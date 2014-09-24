بالصور .. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة

تمكنت مباحث قسم المرج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها حيازة كلا من :-

> 1. إسلام طارق عبد الرازق محمد سن 26 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

> 2. عبد الله صبري عبد الله سن 30 عاطل ومقيم دائرة القسم .

> لسيارة ماركة كيا سيراتو حمراء اللون مبلغ بسرقتها وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن كلا من النقيب محمد ثروت عز الدين

> والملازم أول عمرو أيمن المغربل ضباط مباحث قسم المرج وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ع هـ ل 592 ماركة كيا سيراتو حمراء اللون والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 19084 لسنة 2014م جنح عين شمس بتاريخ 5/9/2014م كرهاً عن مالكها المدعو يحيي حسن فؤاد عبد الحليم سن 25 مخرج إعلانات ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهما عدد 3 سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية آلي عيار 7.62 × 39 مم , عدد 66 طلقة من ذات العيار , فرد خرطوش عيار 16 مم ) .

و بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة حيازتهما كرها عن مالكها تحت تهديد السلاح الناري المضبوط بحوزتهما وبالاشتراك مع آخرين جاري تحديدهما وضبطهما وباستدعاء المجني عليه تعرف علي السيارة واتهمهما بسرقتها بالإكراه .

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخري .