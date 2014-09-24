ولي عهد السعودية: أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم

قال ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن «أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم»، مؤكدًا اعتزازه باحترافيتهم وبسالتهم ووقوفهم ضد من يشوه نقاء الإسلام وسماحته.

وكان مصدر سعودي مسؤول قد صرح بأن القوات الجوية الملكية السعودية شاركت في عمليات عسكرية في سوريا ضد تنظيم «داعش».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء، فقد عاد طيارون سعوديون إلى قواعدهم سالمين بعد أن أدوا واجبهم في توجيه هجمات ناجحة وفعالة ضد تنظيم «داعش» المتطرف في سوريا.

ونوهت إلى تأكيد علماء المسلمين فساد أفكار وأفعال تنظيم «داعش»، وشددوا على أنها تسيء لصورة الإسلام وتظهره دينًا مشوهًا يقوم على القتل وقطع الرؤوس.