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مقتل الكويتي زعيم تنظيم «خراسان» في سوريا

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قالت مصادر على صلة بأقرباء محسن الفضلي، الذي كان يقود تنظيم «خراسان» المنشق عن «جبهة النصرة» إن «الفضلي» قضى مع زوجته وابنته في القصف الأميركي، الذي استهدف مواقع تابعة لمجموعته في ريف إدلب في سوريا، فجر الثلاثاء.

وأفادت مصادر جهادية سورية إن الكويتي محسن الفضلي، زعيم تنظيم «خراسان»، قتل فجر اليوم مع عدد من أفراد أسرته في مدينة ادلب في سوريا، في أعقاب غارات جوية أمريكية استهدفت عدة مواقع البلد الشامي.

وأضافت المصادر: «من الواضح أن واشنطن كانت تستهدف الفضلي منذ فترة»، مدللة على ذلك بتركيز الإعلام الأمريكي عليه منذ عدة أيام، ووصف تنظيم «خراسان»، الذي كان يتزعمه «الفضلي» بأنه أخطر من تنظيم «داعش».

وأكدت وكالة «الأناضول» أنها لم يتسن لها التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي كويتي على مقتل «الفضلي»، أو من أفراد أسرته كما لم يقيموا مجلس عزاء له.

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