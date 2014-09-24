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مسؤولة أوروبية: العالم يواجه أزمات غير مسبوقة منذ الحرب الثانية

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أعلنت المفوضة الأوروبية للمساعدة الإنسانية، كريستالينا جورجييفا، الثلاثاء، أن العالم يواجه درجة غير مسبوقة من الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية، ولن يكون بإمكان المنظمات الإنسانية التعامل معها في وقت قريب.

وقالت، في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، الثلاثاء،: «لدينا مستوى من الأزمات في العالم هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، والسبب الرئيسي لهذا الوضع هو أن رد فعلنا ياتي في وقت متأخر».

وأضافت: «يجب أن نركز في شكل أكبر على الوقاية من النزاعات وحلها، يجب ان نتحرك قبل ان تدهمنا الحروب. وإلا لن يكون بإمكاننا إدارة تداعيات الأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات».

وأشارت «جورجييفا» إلى أن الأسرة الدولية تنفق مزيدًا من الأموال من أجل المساعدات الانسانية، 17 مليار دولار حتى نهاية 2014 مقابل ملياري دولار في العام 2000، مذكرة بأن 450 شخصًا من فرق الإغاثة قتلوا أو جرحوا أو خطفوا في العام 2013.

وأكدت أن الأزمات الإنسانية في العراق وسوريا تدهورت في شكل دراماتيكي في الأشهر الأخيرة، مضيفة: «شهدنا في العراق نزوحًا للسكان بلغ مستوى يتجاوز قدرة المجتمع الانساني على التعامل معه».

ولفتت إلى أن نصف مليون شخص على الأقل نزحوا من مناطق شمال العراق، التي يسيطر عليها جهاديو «داعش»، ولا يتلقون أي مساعدة.

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