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كريستيانو: ما قاله مورينيو؟ ليس مهما

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كريستيانو: ما قاله مورينيو؟ ليس مهما كريستيانو: ما قاله مورينيو؟ ليس مهما

قلل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد من أهمية التصريحات التي أدلى بها مواطنه والمدرب السابق للميرنجي وتشيلسي الإنجليزي جوزيه مورينيو.

مورينيو صرح بأنه لا يرتبط بعلاقة خاصة مع رونالدو، مشيرا إلى أنه لا يتحدث مع اللاعب البرتغالي منذ رحل عن منصب المدير الفني لريال مدريد.

وجاءت تصريحات مورينيو على خلفية شائعات بأن العلاقة بينه ورونالدو كانت متوترة فترة عمل الثنائي معا في ريال مدريد.

وعقب رونالدو قائلا: "إنه موضوع غير مهم، الأهم هو ريال مدريد. تسير الأمور جيدا على الصعيد الشخصي، وأود مساعدة الفريق".

وتابع "لا يخصني الحديث عن أمور خارج هذا الإطار".

وجاءت تصريحات رونالدو بعدما سجل 4 أهداف في فوز خماسي للميرنجي على إلتشي بالدوري الإسباني.

وفيما يتعلق بالسوبر هاتريك، قال: "لقد فعلت هذا مرتين أو ثلاثة. انه نتاج عمل جماعي. الأمور تسير معي على نحو جيد وأشكر زملائي على مساعدتي. الكرة هي ابني".

وأشار إلى أن الدفع به كرأس حربة صريح "قرار المدرب ويجب علينا احترامه. المدرب اتبع سياسة تناوب اللاعبين وأراد أن ألعب كرأس حربة. الأهم هو الفوز".

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