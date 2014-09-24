«الخدمة الوطنية» تبدأ تسجيل الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية فتح باب التسجيل للفئة العمرية من 25 وحتى 30 سنة من مواليد 30 من شهر مايو 1984 وحتى 30 من شهر مايو 1989، وكانت الهيئة طالبت جميع مواطني الدولة الذكور ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية بمراجعة أقرب مركز تسجيل من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من الالتحاق، علماً بأن أبواب مراكز التسجيل مفتوحة في معسكر آل نهيان في أبوظبي ومعسكر العين في العين ومعسكر الرحمانية في الشارقة ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية.

ودعت الهيئة كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسهيل خروج الموظفين للتسجيل لأداء الخدمة الوطنية وذلك بحسب ما نصت عليه المادتان 12 و28 من القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللتان تلزمان كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح للمواطنين العاملين لديها الالتحاق بالخدمة الوطنية وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بها.

ونص القانون على ضمانات عديدة للمجندين من الموظفين والعاملين وعلى هذه الجهات الالتزام بالاحتفاظ بحق المجند من وظيفته أو عمله لحين انتهائه من أداء الخدمة الوطنية مع جواز إشغال وظيفة المجند أو عمله مؤقتاً خلال مدة أدائه للخدمة الوطنية.

ندوة

ينظم ملتقى نادي الموارد البشرية ندوة «الخدمة الوطنية: واجب وطني ومسؤولية مهنية» ، وسيتحدث في الملتقى العميد الركن محمد النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعميد الركن محمد الملا مدير التنسيق والعلاقات العامة في الهيئة.