وزارة الدفاع الجزائرية : عمليات البحث على الرعية الفرنسية لاتزال جارية

ذكرت وزارة الدفاع الوطنى أمس الثلاثاء فى بيان لها أن عمليات البحث التى بدأتها قوات الجيش الوطنى الشعبى اثر اختطاف الرعية الفرنسية لا تزال جارية فى ولاية تيزى أوزو .

واوضح البيان ان قوات الجيش الوطنى الشعبى تمكنت خلال عملية التمشيط التى تقوم بها فى منطقة ياكوران بولاية تيزى أوزو من القضاء على إرهابى واستعادة بندقية آلية من طراز كلاشينكوف .

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد اعلنت أن أفرادا قاموا مساء الأحد 21 سبتمبر 2014 بتوقيف سيارة بالقرب من قرية آيت وابان بلدية أقبيل /ولاية تيزى أوزو/ كان على متنها مجموعة من الجزائريين رفقة الرعية الفرنسية جوردال ايرفيه بيير الذى وصل إلى الجزائرفى العشرين من الشهر الحالى واقام بشاليه بالقرب من مجمع تيكجدة بولاية البويرة.

و أضافت الوزارة أنه بعد اطلاق سراح مرافقيه الجزائريين وترك السيارة فى المكان أبقى المختطفون على الرعية الفرنسية ليتوجهوا به نحو وجهة مجهولة حتى الان .

> يذكر ان التحقيق لايزال جاريا مع الشباب الجزائريين الذين كانوا يرافقون الرهينة الفرنسية .. وعلم ان عددهم خمسة اشخاص ، اثنان ينحدران من بلدية الاصنام /ولاية البويرة/ أحدهما مغترب بفرنسا، وثالث ينحدر من بلدية بشلول /البويرة/ كما ان بينهم قاصر لايتجاوز عمره 17 سنة ينحدر من الأخضرية ( البويرة ) فيما ينحدر الشاب الخامس من مدينة بوفاريك ولاية البليدة.

من جهة أخرى ، ترددت انباء بأن أحد خاطفى الرهينة الفرنسية موريتانى الجنسية .. وهو الذى تحدث فى شريط الفيديو إذ تبين بعد فحص الصوت انه الموريتانى إسماعيل ولد جلى المكنى أبو حيان البالغ من العمر /34 عاما/ والذى التحق بتنظيم القاعدة فى الجزائرلعام 2006 ، وهو مطلوب امنيا فى الجزائر .

وفى حالة صحة هذه الانباء فهذا يعنى أن تنظيم “جند الخلافة على أرض الجزائر ” الذى يتزعمه خالد ابو سليمان قد توسع ليشمل جنسيات أجنبية رغم حداثة تأسيسه وهو ما يستجيب لمخطط “داعش” الذى يسعى لتمديد نشاطاته إلى منطقة المغرب العربى فى تنافس شرس على المنطقة مابين القاعدة لعبد المالك درودكال وغريمه أبو بكر البغدادى .

أ ش أ