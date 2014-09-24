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بالفيديو - سوبر رونالدو شو

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بالفيديو - سوبر رونالدو شو بالفيديو - سوبر رونالدو شو

7 أهداف في 4 أيام.. 39 هدفا منذ بداية 2014.. 264 هدفا في 253.. طبعا لا يقدر على تحقيق تلك الأرقام سوى أفضل لاعب في العالم، البطل كريستيانو رونالدو الذي قاد ريال مدريد لسحق إلتشي بخمسة أهداف مقابل هدف.

رونالدو قدم عرضا استثنائيا، وسجل 4 أهداف في الخماسية الملكية.. وهو الهاتريك الثاني على التوالي لماكينة الأهداف البرتغالية.

وسجل جاريث بيل الهدف الوحيد الذي لم يحرزه رونالدو من خماسية ريال مدريد.

المثير أن إلتشي هو من افتتح التسجيل في ملعب سانتياجو برنابيو، حين احتسب الحكم ركلة جزاء غيرت وجه المباراة.

فاللقطة كانت مثيرة للجدل، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء ضد رونالدو بعدما أوقف البرتغالي الكرة على فخذه ثم سددها ومع الكرة سدد قدم مهاجم إلتشي المتواجد داخل منطقة جزاء الميرنجي.

ركلة الجزاء أحرزها إيدو ألباكار في الدقيقة 15، وهزت شباك كيلور نافاس، فهو من حرس مرمى ريال مدريد وليس إيكير كاسياس.

نافاس تعرض لضغط عصبي في الـ20 دقيقة الأولى من اللقاء، إذ كان ريال مدريد تحت الضغط وظهرت ثغرات عديدة خلف ظهير الجنب مارسيللو ناحية اليسار.

وربما لولا أن الحكم احتسب ركلة جزاء غريبة على ريال مدريد، لطرد مارسيللو في تدخل عنيف للبرازيلي من الخلف على مهاجم إلتشي.

بعد الثلث ساعة الأولى، استفاق الميرنجي.. وسجل جاريث بيل الذي لعب كمهاجم صريح مع رونالدو في غياب كريم بنزيمة عن التشكيل، وجاء هدف الويلزي بعرضية من جيمس رودريجز.

رونالدو شو

ثم بدأ استعراض رونالدو.. سجل من ركلتي جزاء، ربما فيهما بعض الشك، خاصة وأن الحكم كان مهزوزا منذ واقعة احتساب ركلة جزاء على ريال مدريد.

وأحرز رونالدو هدفين من لعبتين متحركتين، إذ انفرد بحارس إلتشي المسكين وسجل في شباكه.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع بعد انقضاء 5 جولات من عمر الموسم.

ويملك برشلونة 12 نقطة من 4 مباريات، قبل أن يصطدم البلوجرانا بمالاجا مساء يوم الأربعاء.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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