رونالدو: أخطأت في ركلة الجزاء.. والسوبر هاتريك عمل جماعي

مدريد، (إفي): أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على ضيفه التشي (5-1) في مستهل منافسات الجولة الخامسة بالليجا، مشيرا إلى أن الأهداف الأربعة التي سجلها في مباراة اليوم نتاج عمل جماعي.

وقال كريستيانو، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد كان لقاء جيدا للغاية. بدأنا بصورة سيئة شيئا ما، ارتكبت خطأ احتسب ركلة جزاء، ولكن رد الفعل كان جيدا، من خلال هدفين متتاليين. تسجيل أربعة أهداف أمر صعب للغاية، أشكر

زملائي الذين يمررون لي الكرة كي أتمكن من التسجيل".

وعن ركلة الجزاء التي سجل منها التشي هدفه الوحيد، أوضح "رغم أننا اعترضت على الحكم، لكن القرار صحيح، يجب علي الاعتراف بهذا. لم أكن أتوقع هذا، لقد كانت كرة سريعة للغاية. ولكنه كان قرارا صحيحا من الحكم".

وفيما يتعلق بتبديل اللاعبين وتغيير طريقة اللعب، علق "انها تغييرات يجب على المدرب القيام بها والتناوب لاتاحة الفرصة أمام اللاعبين للراحة. يبدو لي أمرا جيدا. احتفاظ اللاعبين بلياقتهم أمر جيد بالنسبة للفريق".