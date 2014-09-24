بالفيديو - ليفربول ينجو من لعبة الترجيح بعد 30 ركلة

واصل ليفربول مشواره في كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كابيتال وان) بعبور ميدلسبره في الدور الثالث بركلات الترجيح التي وصلت إلى 15 ركلة لكل فريق.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، واحتكما للوقت الإضافي الذي شهد تسجيل كل فريق هدفا.

وفي ركلات الترجيح لعب كل فريق 15 ركلة، إذ لعب كل اللاعبين بجانب حارسي المرمى وخمسة منهم سددوا مرتين.

افتتح التسجيل جوردان روسيتر في الدقيقة 10، وتعادل آدم ريتش في الدقيقة 62.

وضاعف سوسو في الدقيقة 109، وتعادل ميدلسبره بهدف في الوقت بدل الضائع +120 عن طريق باتريك بامفورد.

وفي ركلات الترجيح أهدر كل فريق ركلة واحدة، واستمر كلاهما يسجل حتى أضاع ألبرت أدوما بتصويب الركلة الـ15 خارج المرمى تماما، وانطلق بعدها مينوليه حارس ليفربول فرحا بالتأهل.

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