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النجوم في افتتاح شركة إنتاج سينمائيّ على الإنترنت

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النجوم في افتتاح شركة إنتاج سينمائيّ على الإنترنت النجوم في افتتاح شركة إنتاج سينمائيّ على الإنترنت

الثلاثاء 23-09-2014 19:32

عدد كبير من الفنانين حرص على حضور المؤتمر الصحافي الخاصّ بانطلاق شركة icflix لإنتاج وبثّ الأفلام السينمائية على الإنترنت، والتي تتيح مشاهدة آلاف الأعمال الفنية الجديدة والكلاسيكية النادرة، من بوليوود وهوليوود ومصر والوطن العربي، عبر الإنترنت.
حضر الاحتفال من النجوم الفنانة فيفي عبده، التي تمّ استقبالها بترحاب شديد، وأثارت جواً من البهجة في الاحتفال، حينما قامت بتحية القائمين على الشركة بطريقتها المعهودة، وهي خمس "امواه" وخمس "الله عليكو".
حضرت بصحبة فيفي ابنتها عزة، كما حضرت الفنانة لقاء سويدان، التي كانت متألقة كالعادة، إضافة إلى الفنان محمد لطفي، الذي حضر في نهاية الاحتفال، وياسمين جيلاني ومنى ممدوح وشيما الحاج وإيناس عز الدين.
القائمون على الشركة أعلنوا خلال المؤتمر الاستعداد لإنتاج سينمائيّ ضخم في ، يبدأ بـ12 فيلماً سينمائيّاً، يتمّ التعاون فيها مع مجموعة من أهمّ الفنانين، بالتعاون مع نقابة المهن السينمائيّة، التي حضر نائباً عنها الفنان أحمد صيام.
كما حضر المخرج محمد النجار الذي أكّد أنّ هذه تجربة رائدة، ستُعيد للسينما قوّتها السابقة "عندما كنا نقدّم في العام الواحد 100 فيلم، فيما الإنتاج الآن لا يتجاوز 10 أفلام؛ لذا يجب على الجميع مساندة الفكرة ودعمها".

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سيدتي

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