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جيجي لامارا لـ"سيدتي نت": نانسي خضعت لعملية جراحية في العين وهي الآن بخير

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جيجي لامارا لـ"سيدتي نت": نانسي خضعت لعملية جراحية في العين وهي الآن بخير جيجي لامارا لـ"سيدتي نت": نانسي خضعت لعملية جراحية في العين وهي الآن بخير

الثلاثاء 23-09-2014 21:30

بعد أن نشرت الفنّانة اللبنانية نانسي عجرم على مواقع التّواصل الاجتماعي، خبراً تؤكد فيه أنها خضعت لعملية جراحية في عينها وبأنها بخير، إذ كتبت في تغريدتها: "أجريت عملية جراحية في عيني وغادرت المستشفى. أنا بخير"، اتصل "سيدتي نت" بمدير أعمالها جيجي لامارا الذي تحدّث عن الجراحة التّي خضعت لها نانسي وقال: "بعد أن أُصيبت عين نانسي بجرح داخلي من الماكياج، اضطر الأطباء لوضع عدسة لها كعلاج لالتئام الجرح، ولكن العدسة انكسرت وأذت العين، مما اضطرها للخضوع لعملية جراحية لعلاج هذه المشكلة".

وأضاف جيجي: "نانسي بخير وعافية وهي موجودة حالياً في بيتها بعد أن غادرت المستشفى".

 

 

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