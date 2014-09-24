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وفاة الممثل Gilles Latulippe عن 77 عاماً

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الثلاثاء 23-09-2014 22:36

توفي الممثل الكوميدي الفرنسي Gilles Latulippe عن عمرٍ ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
Gilles كان قد أدخل الى مستشفى "Montreal General Hospital" في 22 من شهر آب المنصرم لمعاناته من إلتهاب رئوي، إضافة الى كونه كان يعاني من مرض السرطان لأعوام طويلة.
وأمضى Gilles أكثر من 55 عاماً من عمره في حياته المهنية، وكان آخر إطلالة له في صيف العام الجاري.
يذكر أن Gilles Latulippe أنشأ مسرحه الخاص في عام 1967 وقدم عليه المسرحيات لأكثر من 30 عاماً.

 

 

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