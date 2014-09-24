أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة المخرج جورج سلويزر عن 82 عاماً

Google+ Print
وفاة المخرج جورج سلويزر عن 82 عاماً وفاة المخرج جورج سلويزر عن 82 عاماً

الأربعاء 24-09-2014 00:30

توفي المخرج الشهير George Sluizer، المعروف بإخراجه نسختي " The Vanishing"، عن عمرٍ ناهز الـ82 عاماً.
وقد أكدت زوجة المخرج وفاته يوم السبت في 21 آيلول الجاري داخل مستشفى في أمسترام.
Sluizer الذي كتب وأنتج وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية في بداية حياته المهنية، تولى أيضاً إخراج العديد من الأفلام مثل " Twice a Woman وCrimetime و The Commissioner وJohn Hurt إضافة الى The Stone Raft".
يذكر أن George Sluizer حاصل على جائزة عن فيلمه القصير " De Lage landen" من مهرجان برلين الدولي عام 1961.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي