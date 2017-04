وفاة المخرج جورج سلويزر عن 82 عاماً

توفي المخرج الشهير George Sluizer، المعروف بإخراجه نسختي " The Vanishing"، عن عمرٍ ناهز الـ82 عاماً.

وقد أكدت زوجة المخرج وفاته يوم السبت في 21 آيلول الجاري داخل مستشفى في أمسترام.

Sluizer الذي كتب وأنتج وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية في بداية حياته المهنية، تولى أيضاً إخراج العديد من الأفلام مثل " Twice a Woman وCrimetime و The Commissioner وJohn Hurt إضافة الى The Stone Raft".

يذكر أن George Sluizer حاصل على جائزة عن فيلمه القصير " De Lage landen" من مهرجان برلين الدولي عام 1961.