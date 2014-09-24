ياسمين رئيس على السجادة الحمراء

مع انطلاق الدّورة الرّابعة من مهرجان "مالمو للسينما العربية" في السويد، تخطو الفنّانة ياسمين رئيس على السّجادة الحمراء الخاصّة بالمهرجان، الذي يفتتح دورته بفيلم "فتاة المصنع"، الذي قامت ببطولته رئيس أمام المخرج الكبير محمد خان.

وتعقيباً على ذلك، قالت ياسمين إنّها سعيدة بمصاحبة فيلم "فتاة المصنع" أثناء عرضه بالمهرجان، وأوضحت أنّ الفيلم يعتبر واحداً من أهمّ الأعمال التي شاركت بها، كما يُعتبر حضوره في المهرجانات السينمائية حول العالم سبباً في زيادة اعتزازها به. وشدّدت رئيس على أنّ انشغالها ببعض المشروعات السينمائية في الوقت الحالي هو السبب في عدم مرافقة الفيلم في كلّ جولاته حول العالم، ولولا ذلك لرافقته دائماً.

وينطلق المهرجان في 26 أيلول/ سبتمبر في مدينة "مالمو" و3 مدن سويدية أخرى. ويُعدّ المهرجان من أهمّ المنابر الثقافية العربية في الدول الاسكندنافية، ومن خلاله تتواصل الجاليات العربية مع تراثها، كما يتطلع إليه الجمهور السويدي الرّاغب في التعرف إلى الإنتاج السينمائي العربي، وما يعكسه من حياة اجتماعية وثقافية.