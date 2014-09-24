ما هو الشّرط الجديد لفيفي عبده كي تستمرّ في التمثيل؟

حالة من الاستياء أصابت بعض المنتجين الذين عرضوا مؤخّراً على الفنانة فيفي عبده العمل في بعض المسلسلات، التي يُعدّون لها لدراما شهر رمضان المقبل، بعدما تغيّبت عن المشاركة في دراما رمضان الفائت. وتعود حالة الاستياء هذه إلى شرط فيفي عبده، الذي يكمن في ضرورة حصولها على كامل مستحقاتها، وألا ينتهي تصوير المسلسل إلا وهي حاصلة على كلّ أجرها نقداً، من دون شيكات.

مصدر مقرّب من فيفي عبده أوضح لـ"سيدتي نت" السبب الذي يدعو فيفي إلى اتخاذ شرط مماثل، فقال: إنّه حتى الآن، وعلى الرّغم من مرور ثلاثة أعوام على مشاركتها في مسلسل "كيد النسا"، فهي لم تحصل على ما يزيد عن نصف أجرها، وهو ما جعلها تقرّر وتشترط على أيّ منتج الدفع مقدّماً حتى لا يحدث ما حدث معها مسبقاً".

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