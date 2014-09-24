وزير الصناعة والمناجم الجزائرى يستبعد تراجع الاستثمارات بعد اختطاف رهينة فرنسية

استبعد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم أن يؤثر حادث اختطاف رعية فرنسية في منطقة القبائل أمس الأول على ثقة الشركاء الأجانب فى السوق الجزائري، مقللا من تأثير هذه العملية الإرهابية على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري ـ في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء ـ إن هذه المشاكل تحدث كل يوم فى العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ولم تؤثر بأية حال على مسيرة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الجزائر استعادت الاستقرار وثقة الشركاء الأجانب والدليل على ذلك إبرام عقود هامة فى الفترة الاخيرة.

واستشهد الوزير بالعقد المبرم أمس بين الشركة الجزائرية لانتاج الكهرباء وهي فرع لشركة سونلغاز مع المجمع الامريكى “جنرال اليكتريك ” والبالغ قيمته مايقرب من 9ر1 مليار دولار لاقتناء تجهيزات موجهة لانشاء ست محطات كهربائية.

أ ش أ