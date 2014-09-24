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ولى العهد السعودى : أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم

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ولى العهد السعودى : أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم ولى العهد السعودى : أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن “أبنائي الطيارين قاموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ومليكهم” ، مؤكدا اعتزازه باحترافيتهم وبسالتهم ووقوفهم ضد من يشوه نقاء الإسلام وسماحته.

وكان مصدر سعودي مسؤول قد صرح بإن القوات الجوية الملكية شاركت في عمليات عسكرية في سوريا ضد تنظيم ” داعش “.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم ، فقد عاد طيارون سعوديون إلى قواعدهم سالمين بعد أن أدوا واجبهم في توجيه هجمات ناجحة وفعالة ضد تنظيم ” داعش ” المتطرف في سوريا.
> ونوهت إلى تأكيد علماء المسلمين فساد أفكار وأفعال تنظيم ” داعش ” وشددوا على أنها تسيء لصورة الإسلام وتظهره دينا مشوها يقوم على القتل وقطع الرؤوس.
> أش أ

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