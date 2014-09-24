في_المحترفين – النني وحمودي يتألقان في سويسرا .. وجمعة سفير البرتغال

انتفض النجوم المصرية المحترفة في سويسرا، وعلى رأسهم محمد النني .. أما البرتغال، فقد رفع صالح جمعة رأس تسعة فراعنة في جولة الدوري، وعن الدوري الإنجليزي بالتأكيد أحمد المحمدي يواصل إجادته في غياب محمد صلاح.

FilGoal.com يقدم حصادا أسبوعيا للمحترفين المصريين عبر #في_المحترفين حول العالم عامة، وأوروبا خاصة وأبرز ما يقدموه اللاعبون خلال الدوريات مع زيادة عدد الفراعنة في القارة العجوز هذا الموسم.

10 مصريين في البرتغال، ثلاثي محترف في سويسرا، ثنائي بالدوري الإنجليزي وأخر في إيطاليا وواحد بالدوري القطري هم أبرز نجوم مصر حول العالم.

سويسرا

جولة دوري أبطال أوروبا، كان محمد النني لاعب وسط بازل ممثل مصر في افتتاح دور المجموعات بعد مشاركته 90 دقيقة أمام ريال مدريد على ملعب سنتياجو برنابيو.

رغم خسارة بازل 5-1 أمام ريال مدريد، إلا أن الدولي المصري قدم أداء ممتازا في وسط ملعب به نجوم عظماء مثل توني كروس، لوكا مودريتش.

طالع || بالأرقام .. لماذا كان النني رائعا أمام ريال مدريد رغم الخماسية؟

وأسهم النني في هدف بازل من جملة مرتدة سريعة بدأها اللاعب المصري. (شاهد الهدف)

وعقب المباراة أكد النني "راض تماما عن مستوايا، وحاولنا الخروج بأقل الخسائر".

- تألق النني لم يتوقف فقط عند دوري الأبطال، ففي المباراة التالية نجح في تسجيل أول أهدافه مع بازل في كأس سويسرا والثاني له مع فريقه منذ انضمامه من المقاولون العرب.

فأمام فينترثور في دور الـ32 بدأ النني أساسيا وسجل هدفا كرباجيا رائعا وافتتح فوز فريقه برباعية نظيفة، شهدت مشاركة مواطنه أحمد حمودي في الشوط الثاني وشكل خطورة على المرمى.

هدف النني الرائع

وفي الجولة التاسعة من الدوري السويسري، شارك النني وحمودي في الدقيقة 55 وساهما في تحويل تعادل فريقهما 1-1 إلى فوز 3-1.

فقد سجل حمودي أول أهدافه في أول ظهور رسمي مع بازل في الدوري السويسري، وقدم أداء مميزا.

هدف حمودي من صناعة النني الرائع

• كهربا

محمود عبد المنعم "كهربا" كان حاضرا في كأس سويسرا مع جراسهوبرز وساهم في فوز فريقه 5-3 بصناعته هدفين، وتأهل فريقه لدور الـ16.

شاهد الأهداف

إنجلترا

محمد صلاح ظهر أخيرا مع تشيلسي في مواجهة سوانزي بالجولة الرابعة لمدة ثماني دقائق وقدم أداء لا بأس به وفاز فريقه 4-2.

شاهد ملخص لمساته في المباراة

وفي الجولة الخامسة أمام مانشستر سيتي (1-1) خرج صلاح من القائمة مجددا أمام بعد أن استبعد في مواجهة شالكه بدوري أبطال أوروبا (1-1).

وينتظر صلاح الفرصة من خلال كأس رابطة المحترفين (كابيتال وان) في مواجهة بولتون واندررز اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء الأربعاء.

• المحمدي

وفي الجولة ذاتها، تألق أحمد المحمدي ظهير هال سيتي وصنع هدفا في تعادل فريقه 2-2 أمام وست هام.

شاهد الهدف

وأمام نيوكاسل في الجولة الخامسة، ينجح الظهير المصري في تحويل عرضية نموذجية حولها يلافيتش بركلة مزدوجة رائعة الجمال في لقاء انتهى 2-2 أيضا.

شاهد الهدف وصناعة المحمدي

- البرتغال

10 محترفين مصريين في البرتغال، نستبعد منهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لأسباب فنية، ورامي ربيعة للإصابة في فريق سبورتنج لشبونة.

• ناسيونال

سجل صالح جمعة رابع أهدافه مع ناسيونال ماديرا، والثاني له في الدوري البرتغالي وذلك في تعادل فريقه 1-1 أمام سبورتنج براجا.

هدف صالح جاء بلياردو بتسديد الكرة من ركلة حرة ارتطمت في الحائط البشري، وردت له سددها بيساره في الشباك. (شاهد الهدف)

وفي تلك المباراة شارك محمود عزت في المباراة كاملة، وغاب عنها علي غزال للإصابة وعلي فتحي لأسباب فنية.

• ماريتيمو

شارك محمد إبراهيم في خسارة فريقه 1-0 أمام مضيفه بليننسيش في الدقيقة 71 ولم يظهر خطورة على المرمى باستثناء تمريرة حاسمة لزميله الذي سدد بجوار القائم.

• ريو أفي

شارك أحمد حسن "كوكا" أساسيا في خسارة فريقه 2-1 أمام أروكا ولعب المباراة كاملة.

كوكا إسهامه في المباراة، كاد يصنع هدفين لزملائه، وحارس أروكا حرمه من هدف على الطائر.

شاهد ملخص المباراة يشمل فرص كوكا

• جيل فيسنتي

سقط مروان محسن مهاجم جيل فيسنتي برباعية نظيفة أمام سبورتنج لشبونة وشارك أساسيا وخرج في الدقيقة 74، بينما حسام حسن لم يدخل القائمة.

حسام حسن سنحت له فرصة واحدة من كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات وبدلا من تحويلها في الشباك، رأسه أطاحت بالكرة أعلى المرمى.

- إيطاليا

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