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منتخب مصر يقرر عدم استدعاء علي غزال لمواجهتي بتسوانا

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منتخب مصر يقرر عدم استدعاء علي غزال لمواجهتي بتسوانا منتخب مصر يقرر عدم استدعاء علي غزال لمواجهتي بتسوانا

قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا لقائمة الفريق التي تواجه بتسوانا مرتين الشهر المقبل.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بتسوانا في العاشر من أكتوبر قبل استضافه الفريق نفسه يوم 15 من الشهر نفسه.

وذكر الموقع الرسمي لناسيونال ماديرا أن منتخب مصر أرسل استدعاء رسميا لصالح جمعة وحده، علما بأن الفريق يضم أربعة مصريين.

وبالتالي لن يستدعي غريب لاعب الوسط علي غزال الذي شارك في خسارتي المنتخب من السنغال وتونس هذا الشهر.

كما فشل علي فتحي ومحمود عزت في إقناع غريب لضمهما لقائمة مباراتي بتسوانا.

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فيديو اليوم السابع

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