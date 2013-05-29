«مايو» شهر تحويل مجرى النيل.. فعلها عبدالناصر فى 64 فغرقت النوبة

خبير: السد سيؤثر على طاقة السد العالى

كتب : شيماء جلهوم منذ 2 دقيقة

جمال عبد الناصر

«حولنا مجرى النيل.. يا سلام على ده تحويل.. هيكون تحويل لحياتنا ونجدد نهر النيل.. مين كان يصدق مين النهر الجارى سنين يتحسبوا بالملايين نحود له طريقه شمال ويمين زى ما عايزين.. ونعدل فيه تعديل» قبل ما يقرب من 50 عاماً وتحديداً فى 14 مايو 1964 هلل المصريون فرحاً لتحويل مجرى نهر النيل وأقاموا لهذا احتفالاً كبيراً كانت فيه «كبسة زر» من يد عبدالناصر إيذاناً ببدء تحويل مجرى النهر لأول مرة فى التاريخ، وظل اليوم ذكرى سيئة لكل أهالى النوبة، حيث تسبب التحويل فى تشريدهم بعدما أغرقت مياه النهر منازلهم خلف السد.

فى الشهر ذاته «مايو» وبفارق أيام عن ذكرى تحويل النهر، أعلنت إثيوبيا فجأة عقب ساعات من انتهاء زيارة الرئيس لها، البدء فى تحويل مجرى النيل لينام المصريون ليلتهم على كوابيس نقص المياه الذى ينتظرهم، وتقليص حصة مصر من المياه، وهو ما أكده د. هانى رسلان رئيس وحدة السودان وأفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكداً أن سد النهضة سيؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل بحسب الدراسات المصرية بنسب تتراوح بين 11 و19 مليار متر مكعب حسب طبيعة الفيضان «النسبة الهائلة دى هتأثر على تبوير مليون فدان سنوياً وتشريد مليون أسرة، وتهديد ثروة مصر الغذائية وانهيار زراعة الأرز فى مصر» د.رسلان يؤكد أن سد النهضة سيؤثر على معدلات الطاقة الكهربية الناتجة عن السد العالى «كل هذا سيحدث برغم أى مزاعم ستبرره أو تنفيه بالإضافة لانهيار الثقل المصرى فى أفريقيا والصراعات التى ستنشأ بين مصر والسودان حول تقسيم حصة المياه» مضيفاً أن الزيارة الأخيرة للرئيس مرسى لم تكن مبشرة منذ بداية استقباله هناك «إثيوبيا نجحت فى المراوغة واستغلال محادثات اللجنة الثلاثية لكسب الوقت حتى تحول سد النهضة لأمر واقع».

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