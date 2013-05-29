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Ck One تطلق طلاء أظافر معطّراً

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Ck One تطلق طلاء أظافر معطّراً Ck One تطلق طلاء أظافر معطّراً

إن كنت من محبّات العطور، فهذا الخبر سيُعجبك: أطلقت علامة Ck One طلاء أظافر معطّراً برائحة العطرين اللذين أطلقاهما للصيف "ريبتايد" Riptide و"كورينت" Current. في الواقع، تفوح منه رائحة الخيار والزنبق والبطّيخ، أي كلّ ما يُعطي العطر انتعاشاً صيفيّاً. وتتوفّر أنابيب الطلاء الزجاجيّة هذه لصيف 2013 بلون الفيروز، وتُزيّنها نقاط زهريّة مع علامات "فلورو" خضراء، إشارةً إلى جذور الطلاء.
إنّ طلاء "ريبتايد" Riptide متوفّر باللون الأزرق البحريّ، وهو لون مثاليّ للصيف، حتّى أنّنا نعتقد أنّه رائع لأصابع القدم. أمّا الطلاء الثاني "كورينت" Current فمتوفّر باللون الأخضر الشبيه بخضرة المروج، عندما تضربها أشعة الشّمس.
ولكن انتبهي... لا تحاولي اشتمام الطلاء قبل أن يجفّ على الأظافر. وكما ستختبرين بنفسك، يسهل تطبيق طلاء "سي كاي وان"، وذلك بفضل الفرشاة الرائعة.

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سيدتي