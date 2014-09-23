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بالفيديو..«أمن الجيزة» يضبط 5 أشخاص بتهمة «التزوير فى أوراق رسمية»

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بالفيديو..«أمن الجيزة» يضبط 5 أشخاص بتهمة «التزوير فى أوراق رسمية» بالفيديو..«أمن الجيزة» يضبط 5 أشخاص بتهمة «التزوير فى أوراق رسمية»

نجحت مباحث العجوزة، فى ضبط 5 أشخاص من بينهم أحد العناصر الإجرامية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وبحوزتهم كمية من المحررات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية بغرض التعيين فى وظائف بها.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم, إشتبهت فى إحدى السيارات الملاكى يستقلها (5) أشخاص تحمل أرقام “5614 ن ط” , عند منزل كوبرى 6 أكتوبر المتجه لشارع النيل بدائرة القسم. وبإستيقافها لفحص مستقليها تبين أن السيارة قيادة المدعو “محمد م.إ” سن 23 سائق ومقيم قرية ناهيا كرداسة.. وبصحبته كل من:- 1. المدعو “إمام ا.ا” سن 26 .. إدعى إنه مستشار بهيئة قضايا الدولة وأبرز كارنيه منسوب صدوره للهيئة بدرجة مستشار، ومن خلال مناقشته تبين أنه حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بمصنع أولميتال ومقيم ناهيا بكرداسة. 2. المدعو “وليد ع.م” سن 33 عامل زراعى ومقيم ناهية بكرداسة . 3. المدعو “محمد غ.غ” سن 31 ومقيم ناهيا بكرداسة (مزور) 4. المدعو “أحمد س.ر” سن 21 ومقيم بقرية ناهيا بكرداسة.

وبإستكمال الفحص، ضبط بحوزة الأول 7 كارنيهات بإسمه وصورته منسوب صدروهم لهيئة قضايا الدولة ونادى القضاة ونادى مستشارى التحقيق الدولى “مزورة” 36 كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية بأسماء مختلفة لعاملين (مزورة). o عدد (23) شهادة إعفاء من تأدية الخدمة العسكرية بأسماء مختلفة “مزورة”، وخطابين منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية بحوزة الثانى.. لتعيينه بوظيفة مدنية بها (مزورين). o خطاب مزور منسوب صدوره لمركز شرطة كرداسة وموجه للنيابة العامة بإسم أحد الأشخاص “مزور”،طبنجة صوت. وبمناقشة الثانى والثالث والرابع قرروا أن الأول تحصل منهما على مبالغ مالية مختلفة تتراوح ما بين ثلاثة وسبعة آلاف جنيه نظير إلحاقهما بوظائف مدنية ببعض الجهات الحكومية. وبمناقشة قائد السيارة قرر بأن الأول يستخدمه كسائق على فترات وإنه إستعان به اليوم لقيادة السيارة مقابل مبلغ مالى. وبمواجهة الأول إعترف بتزوير كافة المضبوطات بقصد النصب عى المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف مدنية ببعض الجهات الحكومية.. وأضاف بإنه قام بإصطناع تلك المضبوطات بإحدى المطابع بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف أجهزة البحث جهودها للوقوف على نشاطهم الإجرامى وما إرتكبوه من جرائم.

 

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