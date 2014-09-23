«الإخوان خلف القضبان».. القضاء يحارب إرهاب الجماعة بـ7 قضايا «أحداث شغب»

كتب: طارق سمير – أحمد أشرف

عانت مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، من الإرهاب الأسود، الذى انتهجه عناصر تنظيم الإخوان، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، فما بين تفجير هُنا وأحداث شغب هُناك، يقف القضاء المصرى شامخًا ويحاول ردع تلك المحاولات بأقصى العقوبات التى تشمل عقوبات المؤبد والإعدام.

وكان من بين تلك القضايا، أحداث مسجد الاستقامة وقطع طريق قليوب والبحر الأعظم والتى حُكم فيها بالمؤبد لبعض قيادات الإخوان، بالإضافة إلى أحداث العدوة بالمنيا والتى قضت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان “محمد بديع”، وأيضًا أحداث الاتحادية ومكتب الإرشاد التى مازالت تُنظر بمحاكم الجنايات، وقضية أحداث الإسماعيلية التى سيحدد لها جلسة وسنستعرض أهم القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى.

أحداث الاستقامة

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بالإضافة إلى 5 قياديين آخرين بالجماعة في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الاستقامة”،فيما قضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين هاربين غيابيا بالإعدام شنقا، وذلك بتاريخ 30 أغسطس 2014.

ويواجه المتهمون في القضية “اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس مرسي”.

البحر الأعظم

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة بديع و البلتاجى، والعريان، وصفوت حجازى و11 من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث البحر الأعظم بالسجن المؤبد والزامهم بالمصاريف، وذلك بتاريخ 15 سبتمبر 2014.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

قطع طريق قليوب

وأصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بالإعدام شنقاً على 10 من قيادات جماعة الإخوان، والسجن المؤبد للمرشد العام، محمد بديع، و37 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “قطع طريق قليوب”، وذلك بتاريخ 5 يونيه 2014.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع أمام مدينة قليوب، والذي أسفر عن مقتل شخصين، والشروع في قتل 6 آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية.

العدوة

وصدر ضد المرشد العام للجماعة محمد بديع حكمًا بالإعدام، من بين 183 متهمًا، وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان،وذلك أمام محكمة جنايات المنيا، بتاريخ 21يونيو 2014.

ووجهت النيابة لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مبانى ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.

الاتحادية

واتهم مرسي وقيادات الإخوان، بقضية أحداث شغب الإتحادية التي دارت يوم الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أنصار المعزول والمتظاهرين، ومازلت القضية تنظر حتى الان أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وأسفرت الأحداث، عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

واتهمت النيابة العامة محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الإتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.

أحداث مكتب الارشاد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

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أحداث الاسماعيلية

وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، أمس الأثنين، 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، وبذلك تعد هذة القضية سادس أحداث شغب يتهم فيها قيادات الإخوان.

وأكدت النيابة العامة، إن الجناة ارتكبوا جرائم تخريب وقتل في مدينة الإسماعيلية في أعقاب ثورة 30 يونيو وتحديدا في يوم 5/7/2013، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلا عن التخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية وتخريب مبان وشركات وبنوك وتدمير سيارات شرطة وأخرى لمواطنين.