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"سيدتي نت" يكشف محتويات حقيبة يارا التجميليّة

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"سيدتي نت" يكشف محتويات حقيبة يارا التجميليّة "سيدتي نت" يكشف محتويات حقيبة يارا التجميليّة

كثيرات هنّ المعجبات بالنجمة يارا التي تتألق دائماً بمكياج ناعم وعفويّ، بعيداً عن التكلّف. لهذا، وخلال وجود فريق "سيدتي نت" في منزلها لتصوير غلاف مجلّة "سيدتي"، كشفت يارا عن محتويات حقيبتها الجماليّة، وكان فيها ما يلي:

عطر Escada especially l’Elixir الجديد الذي أعجبت به كثيراً، كونه منعشاً، فضلاً عن كونها وجه العطر الجماليّ.
أحمر شفاه من Lancôme بلون طبيعيّ.
أحمر شفاه من Dior بلون طبيعيّ أيضاً، ومن مجموعة Addict.
أقلام تحديد الشفاه من Bobbi Brown بلون قريبٍ من لون الشفاه، لأنّ النجمة يارا لا ترغب في وضع الكثير من أحمر الشفاه البارز، وهي تحدّد شفاهها بالمحدّد الطبيعيّ.

كما تحتوي حقيبة يارا السوداء من ماركة Prada العالميّة على الحلوى ونوعين من العلكة، بإلاضافة إلى مفتاح سيّارتها والهاتف النقّال.

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سيدتي