إنريكي: سأقبل بدخول أهداف في مرمى برشلونة طالما نفوز

برشلونة (إفي): قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي إنه لا يزال يوجد "هامش لتحسين الأداء الدفاعي" لفريقه على الرغم من عدم تلقيه أية أهداف في أول خمس مبارايات بالموسم.

وقال إنريكي قبل مواجهة مالاجا غدا الأربعاء بالليجا ان ما يهمه هو تحقيق الفوز بالمبارايات، مشيرا إلى أنه سيتقبل وجود انتقادات دائما بغض النظر عن النتائج.

وأضاف المدرب "سأقبل بتسجيل هدف في شباكي بكل مباراة طالما كنا سنفوز، مسألة عدم تلقينا أهداف أمر جيد ويظهر المجهود المبذول، ولكن على أية حال لا يوجد لدينا هوس في هذا الصدد".

واعتبر المدير الفني أن البرسا لا يزال أمامه هامش للتحسن حيث تابع "سنحاول تحسين بعض النقاط الدفاعية، هذا أمر مؤكد، سنواصل العمل لرفع الأداء، لا تزال توجد فرصة للتطور".

وأوضح إنريكي أن الدوري لن يحسم حتى فصل الربيع على الرغم من فوز النادي الكتالوني في أول أربع جولات بالليجا وتفوقه من حيث عدد النقاط على غريميه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حامل اللقب.

وأردف المدرب "بداية من مارس (آذار) سنعرف ما هي الفرق المستعدة للمنافسة على اللقب، لذا يجب ادارة الأمور بصورة جيدة، هذا هو هدفنا الحالي.

وبخصوص مسألة مشاركة البرازيلي نيمار في مباراة الغد على ضوء معاناته من آلام في الكاحل دفعت لتغييره في مباراة ليفانتي وهو الأمر الذي لم يكن يرغب فيه اللاعب البرازيلي، قال "إنه موقف عادي يحدث في كرة القدم، لا يوجد أي جدل، يدخل لاعب ويخرج آخر، أفضل التركيز في أشياء أكثر أهمية حاليا".

وأشار إنريكي إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيواصل مهمة تسديد ركلات الجزاء اذا ما احتسبت على الرغم من اضاعته واحدة في الجولة الماضية أمام ليفانتي.

ويتصدر برشلونة الليجا بـ12 نقطة من أربع انتصارات، كما حقق فوزا في مستهل مشاركته بدوري أبطال أوروبا على ملعب امام ابويل نيقوسيا القبرص بهدف نظيف