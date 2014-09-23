أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شكوردان مصطفى يبث الرعب في تدريبات فالنسيا

Google+ Print
شكوردان مصطفى يبث الرعب في تدريبات فالنسيا شكوردان مصطفى يبث الرعب في تدريبات فالنسيا

فالنسيا (إفي): بث المدافع الألماني الدولي شكوردان مصطفى لاعب فالنسيا الإسباني اليوم الرعب في تدريبات الفريق عقب التحام مع زميله كارليس خيل.

وتعرض مصطفي لضربة قوية في الكاحل أثناء هذا الالتحام حيث قام الجهاز الطبي بفحصه بعدها على الفور بعد أن ظهرت عليه ملامح الألم.

بعدها نجح اللاعب في إكمال المران دون أي مشكلات.

من ناحية أخرى مارس اللاعبون الذين شاركوا في الفوز أمس على خيتافي بثلاثية نظيفة تدريبات الاطالة للتعافي من المجهود الذي بذلوه.

كان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في المران بنفس ملعب التدريب هو الإسباني ألبارو نيجريدو الذي لا يزال يتعافى من اصابة الشرخ التي يعاني منها في مشط القدم اليمني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع