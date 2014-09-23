شكوردان مصطفى يبث الرعب في تدريبات فالنسيا

فالنسيا (إفي): بث المدافع الألماني الدولي شكوردان مصطفى لاعب فالنسيا الإسباني اليوم الرعب في تدريبات الفريق عقب التحام مع زميله كارليس خيل.

وتعرض مصطفي لضربة قوية في الكاحل أثناء هذا الالتحام حيث قام الجهاز الطبي بفحصه بعدها على الفور بعد أن ظهرت عليه ملامح الألم.

بعدها نجح اللاعب في إكمال المران دون أي مشكلات.

من ناحية أخرى مارس اللاعبون الذين شاركوا في الفوز أمس على خيتافي بثلاثية نظيفة تدريبات الاطالة للتعافي من المجهود الذي بذلوه.

كان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في المران بنفس ملعب التدريب هو الإسباني ألبارو نيجريدو الذي لا يزال يتعافى من اصابة الشرخ التي يعاني منها في مشط القدم اليمني.