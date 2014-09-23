السيسي يجري مباحثات مع رئيسة كوريا الجنوبية ورئيسة تشيلي ورئيس وزراء بريطانيا

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع رئيسة كوريا الجنوبية باك غن هي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة ٦٩ للجمعية العامة للامم المتحدة.

كما أجري الرئيس السيسي، أيضا، مباحثات مع رئيسة تشيلي ميشيل باشيليه. والتقي الرئيس السيسي كذلك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين مصر وهذه الدول في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أ ش أ