القنصلية السعودية بالسويس تحتفل باليوم الوطني للمملكة بأكاديمية النصر للبترول‎

أقامت القنصلية السعودية بالسويس مساء اليوم، الثلاثاء، حفلًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار أحمد عيد المحمدى القنصل العام الجديد للملكة العربية السعودية، وعدد من قيادات القنصلية بمشاركة اللواء أ. ح. أسامة عسكر قائد الجيش الثالث، واللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء طارق الجزار مدير الأمن، والشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة الشعبية، والدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف.

كما شارك فى الاحتفال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ وعدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين وقيادات الأحزاب والنقابات، وبعض من مديري المديريات الخدمية ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية لتقديم التهنئة للقنصل السعودى، والاحتفال باليوم الوطنى للسعودية، والذى أقيم باكاديمية شكة النصر للبترول.

استمر الاحتفال ما يقرب من وتبادل الحضور التهاني للقنصل واختتم بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين القنصل العام ومحافظ السويس والحديث عن العلاقات الانسانية والتاريخية والعربية بين مصر والسعودية .