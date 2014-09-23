“الفرشيشى” يثنى على التنظيم بمهرجان “سماع” الدولى للأنشاد الديني

عبر الشيخ حاتم الفرشيشى قائد فرقة ” النجاح للإنشاد الصوفى والموسيقى الروحية بمدينة المنستير التونسية لصندوق التنمية الثقافية ، عن سعادته بمشاركتهم للمرة الثانية على التوالى فى الدورة السابعة لمهرجان “سماع” الدولى للأنشاد الدينى والموسيقى الروحية.

كما أثنى على المجهود الكبير المبذول من قبل وزارة الثقافة المصرية وخاصة قطاع صندوق التنمية الراعى الرئيسى للمهرجان ، و الفنان إنتصار عبد الفتاح مدير ومؤسس المهرجان لإتمام هذا المهرجان. كما وجه الشكر لكل القائمين على نجاح دوراته ، مشيرا إلى أن المهرجان يعد فرصة عظيمة للتلاقى والتواصل مع الثقافات المختلفة، مؤكدا على دور مصر فى إرساء رسالة السلام للوطن العربى والعالم أجمع.

من جهة أخرى، قال المنشد عبد الرحمن أبو شعر ممثلا عن فرقة “الأخوة أبو شعر ” السورية لصندوق التنمية الثقافية، إن هذه هى مشاركتهم الاولى بمهرجان “سماع”الدولى للأنشاد الدينى والموسيقى الروحية بعد تعارفهم على مؤسسة ومديره الفنان انتصار عبد الفتاح فى مركز أبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أثناء مشاركتهم لى مهرجان ” سماع “، معبرًا عن سعادتهم لكون أشتراكهم لأول مرة يتصادف مع تكريم الشيخ السيد النقشبندى، حيث يشترك أعضاء الفريق في عشق إحياء تراثه الفنى، لافتًا أن الفرقة انشأت عام 1983 وتأخد المنهج الوسطى بأحياء التراث الدمشقى الأسلامى التقليدى الفلكلورى.