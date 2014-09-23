مهرجان نوادى المسرح يختتم فعالياته بعد غد بالأوبرا

يشهد جابر عصفور وزير الثقافة والشاعر مسعود شومان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ختام فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورتة الثالثة والعشرون الذى نظمتة الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة نانسى سمير يوم 25 سبتمبر الجارى الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وذلك بحضور دعاء منصور مدير إدارة المسرح، شاذلى فرح مدير المهرجان، ولجنة التحكيم، وهم، د. حسن عطية، د. عبدالرحمن الدسوقى، الفنانة فردوس عبدالحميد، الناقد جرجس شكرى والمخرج هشام عطوة، كما يتم تكريم اسم المخرج الراحل رؤوف الأسيوطى، المخرج عصام السيد، الناقد د. أيمن الخشاب، اسم الراحل الكاتب أحمد الأبلج، الكاتب أحمد السعيدى، الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، المخرج عماد عبدالعاطى، اسم الراحل المخرج محمد ياسين.

كما يتم تكريم الحاصلين على جوائز المهرجان القومى للمسرح وهم المخرجة ريهام عبدالرازق، الفنان إسلام عبدالشفيع، الفنانة ايمان إمام، المخرج سمير زاهر، المخرج جمال ياقوت والمخرجة سحر جردبى.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز المهرجان وإعلان الفائزين فى هذة الدورة من المهرجان مع تسليمهم جوائزهم وشهادات تقدير، كما تعلن لجنة التحكيم توصياتها، إضافة إلى تقديم عرض مسرحى فى الختام.