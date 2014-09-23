أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مهرجان نوادى المسرح يختتم فعالياته بعد غد بالأوبرا

Google+ Print
مهرجان نوادى المسرح يختتم فعالياته بعد غد بالأوبرا مهرجان نوادى المسرح يختتم فعالياته بعد غد بالأوبرا

د.جابر عصفور وزير الثقافة

يشهد جابر عصفور وزير الثقافة والشاعر مسعود شومان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ختام فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورتة الثالثة والعشرون الذى نظمتة الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة نانسى سمير يوم 25 سبتمبر الجارى الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وذلك بحضور دعاء منصور مدير إدارة المسرح، شاذلى فرح مدير المهرجان، ولجنة التحكيم، وهم،  د. حسن عطية، د. عبدالرحمن الدسوقى، الفنانة فردوس عبدالحميد، الناقد جرجس شكرى والمخرج هشام عطوة، كما يتم تكريم اسم المخرج الراحل رؤوف الأسيوطى، المخرج عصام السيد، الناقد د. أيمن الخشاب، اسم الراحل الكاتب أحمد الأبلج، الكاتب أحمد السعيدى، الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، المخرج عماد عبدالعاطى، اسم الراحل المخرج محمد ياسين.

كما يتم تكريم الحاصلين على جوائز المهرجان القومى للمسرح وهم المخرجة ريهام عبدالرازق، الفنان إسلام عبدالشفيع، الفنانة ايمان إمام، المخرج سمير زاهر، المخرج جمال ياقوت والمخرجة سحر جردبى.

ومن المقرر أن  يتم توزيع جوائز المهرجان وإعلان الفائزين فى هذة الدورة من المهرجان مع تسليمهم جوائزهم وشهادات تقدير، كما تعلن لجنة التحكيم توصياتها، إضافة إلى تقديم عرض مسرحى فى الختام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا