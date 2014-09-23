أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الظاهر ومتعب يتألقان في فوز ودي للأهلي

Google+ Print
عبد الظاهر ومتعب يتألقان في فوز ودي للأهلي عبد الظاهر ومتعب يتألقان في فوز ودي للأهلي

تألق أحمد عبد الظاهر وعماد متعب في انتصار للأهلي على حساب الشمس وديا بنتيجة 4-2، استعدادا للقطن الكاميروني يوم الأحد المقبل.

الأهلي فاز على القطن في الكاميرون ذهابا بهدف من دون رد سجله وليد سليمان، ويخوض الفريق الأحمر جولة الإياب بحثا عن الوصول للنهائي بالتعادل أو الفوز.

اعتمد الأهلي على رباعي فقط من المسجلين إفريقيا، يتقدمه متعب وكذلك حسام عاشور وشريف عبد الفضيل ورمضان صبحي.

وشارك لؤي وائل وشريف حازم في اللقاء من بين الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي.

جاء هدف متعب من ركلة جزاء.

وأتم الرباعية مع متعب وعبد الظاهر وعمرو وردة ومحمد حسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع