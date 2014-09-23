عبد الظاهر ومتعب يتألقان في فوز ودي للأهلي

تألق أحمد عبد الظاهر وعماد متعب في انتصار للأهلي على حساب الشمس وديا بنتيجة 4-2، استعدادا للقطن الكاميروني يوم الأحد المقبل.

الأهلي فاز على القطن في الكاميرون ذهابا بهدف من دون رد سجله وليد سليمان، ويخوض الفريق الأحمر جولة الإياب بحثا عن الوصول للنهائي بالتعادل أو الفوز.

اعتمد الأهلي على رباعي فقط من المسجلين إفريقيا، يتقدمه متعب وكذلك حسام عاشور وشريف عبد الفضيل ورمضان صبحي.

وشارك لؤي وائل وشريف حازم في اللقاء من بين الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي.

جاء هدف متعب من ركلة جزاء.

وأتم الرباعية مع متعب وعبد الظاهر وعمرو وردة ومحمد حسن.