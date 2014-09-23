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جينيفر لورانس وكريس مارتن سوياً للمرة الأولى

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الثلاثاء 23-09-2014 14:16

يبدو أنّ علاقة النجمة العالمية Jennifer Lawrence والنجم Chris Martin العاطفية قد بدأت تأخذ منحى جدياً، بعد أن رُصدا سويّاً للمرة الأولى.

واستطاعت عدسات الباباراتزي أن ترصد النجمة الشهيرة برفقة نجم فرقة Coldplay، للمرة الأولى، أثناء ترجّلهما من الطائرة الخاصّة في مطار "فان نويز"، في لوس أنجلوس .

وكانت المرة الأولى التي أثيرت التساؤلات حول علاقة عاطفيّة محتملة بين الطرفين حين رصدا يتبادلان الحديث العميق في السهرة، التي تلت حفلة فرقة Coldplay في لندن في 1 حزيران/يونيو.

يُذكر أنّ Chris Martin كان انفصل منذ أشهر عن زوجته النجمة Gwyneth Paltrow التي لديه منها طفلتان.

 

 

 

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