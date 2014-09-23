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بالصور: تكريم نجوم الفن في حملة شباب "تحيا مصر"

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بالصور: تكريم نجوم الفن في حملة شباب "تحيا مصر" بالصور: تكريم نجوم الفن في حملة شباب "تحيا مصر"

الثلاثاء 23-09-2014 15:29

أقام مراد الصاوي، الأمين العام لحملة شباب "تحيا "، و يونان جرجس، المنسّق العام للحملة، حفلاً تكريمياً لمجموعة من الفنانين، دعماً لصندوق الحملة، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم: المخرج أحمد صقر والفنانة مروة وأشرف مصلحي ومحمد لطفي وحنان شوقي وجيهان قمري ومنة جلال وشريف باهي وأمل رزق وطارق النهري وعمرو حمزاوي وفريدة الشوباشي وحنان مفيد فوزي وإيناس عز الدين وسامح يسري ومازن الغرباوي؛ وذلك في فندق "بيراميزا"، الكائن في "الدقي".

وقد حرص الفنانون على الحضور كمساهمة أكيدة منهم في دعم صندوق "تحيا مصر"، إضافة إلى دعم هدف الجمعية المتمثّل في تنشيط السياحة المصريّة، من خلال فعاليّات فنيّة في عدد من المحافظات السياحيّة في مصر.

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