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كريس جينر تتقدّم رسميّاً بأوراق الطلاق

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الثلاثاء 23-09-2014 15:56

يبدو أنّ الأخبار التي تحدّثت عن عودة المياه إلى مجاريها بين الثنائيّ Kris Jenner وBruce Jenner لم تصدق.

فبعد 23 عاماً من الزواج، تقدّمت Kris ، والدة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، بالأوراق الرسميّة للطلاق من Bruce، بسبب خلافات يصعب حلّها بينهما.

وطالبت Kris، البالغة من العمر 58 عاماً، في الأوراق القانونيّة أن تحتفظ بالمجوهرات والأصول من قبل الانفصال، على أن تقسّم باقي الممتلكات لاحقاً. كما ذكرت أنّها تريد الحضانة المشتركة لطفلتهما تحت السنّ القانونيّة Kylie، البالغة من العمر 17 عاماً، الأمر الذي رحّب به Bruce.

وكان الزوجان قد أعلنا في العام المنصرم، في شهر تشرين الأول/أكتوبر، انفصالهما خلال حلقة من مسلسلهما Keeping Up with the Kardashians، بعد أن تزوّجا في عام 1991 .

 

 

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