عفاف شعيب: تعرضت للنصب باسم حب مصر ومهرجان الطهاة مختلف

أُقيم المؤتمر الصحافي الخاص بانطلاق الدورة الأولى من مهرجان "طهاة في حبّ مصر" لدعم القطاع السياحي، بحضور مجدي سليم، رئيس قطاع السياحة الداخليّة بهيئة تنشيط السياحة، وقيادات وزارة السياحة، في فندق "سفير"، في الدقي، تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة.

حضر المؤتمر عددٌ من الفنانين، منهم: شريف باهر وأحمد تهامي وعفاف شعيب، التي قالت في كلمتها إنها تعرّضت من قبلُ للنّصب من أشخاص يدّعون أنهم يفعلون أشياء في حبّ مصر. ولكنّ هذا المهرجان مختلف، والقائمين عليه يؤكّدون أهميّته، إضافة إلى فكرته الجديدة في مجال تنشيط السياحة.

عفاف شعيب حرصت على الغناء مع الحاضرين "يا حبيبتي يا مصر"، وأغنية "بلادي"، التي هي النشيد الوطني المصريّ، حيث شاركها الغناء الفنانة هند عاكف والفنانة السعودية هيا فياض.

وسوف يُقام مهرجان طهاة في "حبّ مصر" في مدينة الغردقة، خلال الفترة الممتدّة من 20 إلى 25 أكتوبر المقبل، بهدف إظهار الإبداع عند الطهاة المصريين، من خلال إقامة مسابقة دوليّة بين الطهاة المصريين ومنافسيهم من الدول العربية والأجنبيّة.

وعن المهرجان، قال مجدي سليم: "إنّ المهرجان يُعدّ الأوّل من نوعه، ويهدف إلى إرجاع السياحة المصريّة إلى سابق عهدها، من خلال إقامة مسابقة طهاة دوليّة في حبّ مصر، حيث تولي هيئة تنشيط السياحة للمهرجان أولويّة الاهتمام والرعاية، لاسيّما أنّه الأول من نوعه".

من جانبها، قالت نيفين محمد، رئيسة المهرجان: "إنّ الطهاة من أهمّ عوامل نجاح السياحة، لأنّ أيّ سائح لو لم يُعجبه الطعام فسينصرف بلا عودة، إضافة إلى أننا وجدنا إخلاصاً كبيراً وموهبة حقيقية لدى الطهاة، تستحقّ منّا مساندتهم".

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