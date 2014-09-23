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ما هو المشروع الذي تحضّر له بيرين سات مع زوجها؟

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ما هو المشروع الذي تحضّر له بيرين سات مع زوجها؟ ما هو المشروع الذي تحضّر له بيرين سات مع زوجها؟

الثلاثاء 23-09-2014 17:23

قبل حفل زواجهما بفترة قام الثنائي المغني كينان دوغلو وزوجته الممثلة بيرين سات بتأسيس شركة غذائية برأسمال مشترك تقاسماه فيما بينهما، وسيقومان قريبا جداً بافتتاح أول مطعم فخم يكون باكورة شركتهما التجارية الجديدة ويساعدهما صديقاهما رجل الأعمال محمد موتلو، والمهندس عبدالله بورناز.
وأوكلت مالكته الرئيسة بيرين سات مهمة إدارة مطعمها إلى شقيقها الأكبر جيم سات.
يذكر أن المهندس عبدالله كان في جامعة بلكنت في أنقرة، مع بيرين سات ودرس هو الهندسة، وهي المسرح وهما صديقان مقربان جداً، وقد وعدها بتصميم مطعم مميز بستايله وديكوراته، ولم يتم اختيار إسم المطعم بعد.

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سيدتي