ما هي أبرز حكم المشاهير لشهر أيلول؟

لا يمنع الانشغال الدائم لنجوم العالم، وحياة الشهرة التي يحيونها، من مشاركتهم الحِكم والأفكار، التي تخطر في بالهم، مع معجبيهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه أهمّ الحِكم التي أطلقها بعض نجوم هوليوود والعالم، في شهر أيلول الجاري، في مناسبات خاصّة بهم:

- Wendy Williams: "أنا امرأة صادقة...صاحبة أفعال لا أقوال". وقد أطلقت هذه الجملة بعد أن توقّعت دوام زواج Kim Kardashian وKanye West 72 يوماً فقط.

- Hilary Duff: "أشعر بالقوة والشراسة". قالت هذه الجملة بعد أن خاضت لأول مرة تجربة الأمومة.

- Jimmy Fallon: "لا يوجد عدالة". وقد قال هذه الجملة خلال مشاهدته لـ Gwen Stefani و Blake Shelton في برنامج "The Voice".

- Jada Pinkett Smith: ": لقد حصلت على الأموال لأكون شريرة...وهذا رائع". وجاءت هذه الجملة تعقيباً على دورها في مسلسل "FOX".

- Kate Hudson: "أفضل ما في الحياة هو الشعور بأنك تعمل دائماً من أجل الالتزام تجاه شخص أحببته، وتتمنى أن يستمر ذلك

إلى الأبد". وقد قالت عبارتها هذه أثناء الحديث عن خطيبها Matthew Bellamy.

- Hillary Clinton: "أنا وزوجي Bill بانتظار أن نصبح جدّين...فلن يكون مفاجئاً إن انتقلنا إلى مرحلة أخرى". قالت هذه الجملة لأنها تنتظر بفارغ الصبر أن تنجب ابنتها خلال أيّام.

- Lupita Nyong: "لقد شاهدت SesameStreet، وعشت تحدّياً كبيراً جداً مع شخصيّة Elmo". قالت هذه الجملة خلال حضورها برنامجاً خاصّاً بالأطفال.

- Kaley Cuoco: " خلال الصيف قصصت شعري قصيراً...ثم أقصر، وأرسلت لهم صورة شكلي الصغير". جاءت كلمتها عندما كانت تتحدّث عن دورها في "The Big Bang Theory ".