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علي شداد ومحمّد حسين وعبد السلام الزايد في دائرة الخطر

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علي شداد ومحمّد حسين وعبد السلام الزايد في دائرة الخطر علي شداد ومحمّد حسين وعبد السلام الزايد في دائرة الخطر

الثلاثاء 23-09-2014 19:14

تطلّ النجمة أصالة ضيفة في البرايم الثالث من "ستار اكاديمي" هذا الخميس، لتقدّم باقة من أجمل أغنياتها مع الطلاّب. أصالة ستعطي ملاحظاتها ونصائحها اللازمة، بهدف نجاح الطلاّب في مشوار الفنّ والنجوميّة.
كما سيقف في ختام السهرة الثالثة علي شدّاد من لبنان، محمّد حسين من ، وعبد السلام من الكويت، الذي وقعوا في دائرة خطر التسميات لهذا الأسبوع، بعد تقديمهم إختبار "الإيفال الثاني".
الإختبار تضمّن اختيار الطلاّب لقضيّة إنسانيّة معيّنة، وإطلاق مبادرة خاصّة بها، إضافة الى تقديم أغنية من وحي الموضوع، والقيام بتحدّ ما تضامناً مع القضيّة التي اختاروها.
وقد تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع هذه المبادرات والتحّديات، التي أطلقها طلاّب الأكاديميّة.

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سيدتي

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