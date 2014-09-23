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استبعاد عواد من تشكيلة الإسماعيلى أمام الجونة

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استبعاد عواد من تشكيلة الإسماعيلى أمام الجونة استبعاد عواد من تشكيلة الإسماعيلى أمام الجونة

استبعد هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى محمد عواد حارس الفريق الصاعد من قائمة الدراويش التى ضمت 20 لاعبا للقاء الجونة.

ويلتقى الإسماعيلي فريق الجونة بالغردقة يوم الخميس المقبل فى إطار الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري المصري.

وأعلن المدرب البرازيلي أن استبعاد عواد جاء بسبب إصابة، حدثت مع صانع لعب الفريق إبراهيم حسن.

وكان عواد قد تردد اسمه للعودة إلى تشكيل الإسماعيلي، بعد تلقي الدراويش 4 أهداف في مباراتين، إذ تعادل الفريق مع المصري البورسعيدي 2-2 ومصر للمقاصة بالنتيجة نفسها.

لكن إصابة عواد، مع خبرة عصام الحضري الحارس الأساسي للدراويش يجعلان السد العالي اللاعب رقم 1 في تشكيل الفريق لمباراة الجونة.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

المرمى: عصام الحضري ومصطفى السيد

الدفاع: شوقي السعيد وأحمد العش ومحمود متولي ومحمود حمد وعبد الرحمن حسان وكريم الضو وبهاء مجدي وأحمد سمير فرج

الوسط: حسني عبد ربه وعمرو السوليه ومحمود عبد العزيز وعمر الوحش ومحمد زيكا ومحمد مجدي وعبد الحميد شبانة

الهجوم: جون أنطوي وكلاتشي وأحمد أبو زيادة

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فيديو اليوم السابع