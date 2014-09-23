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مقتل 16 ليبي جراء انفجار معسكر «بوصفيه» جنوب مدينة البيضاء

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لقى ما لا يقل عن 16 من العسكريين والمدنيين المتطوعين بالجيش الليبى مصرعهم جراء انفجار معسكر «بوصفيه» الواقع جنوب مدينة البيضاء الليبية.

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة «الصاعقة» ببنغازي، في تصريح الثلاثاء، «إن 16 شخصاً ما بين عسكريين ومدنيين لقوا مصرعهم جراء انفجار معسكر (بوصفيه) الواقع جنوب مدينة البيضاء الليبية بينهم 6 جثث لم يتم التعرف عليها ولايزال يجرى البحث عن مفقودين» .
>وأضاف المصدر أنه إلى الآن لم تتوصل التحقيقات إلى إذا كان الانفجار بفعل فاعل أو لعدم خبرة العسكريين في التعامل مع الذخيرة والمفرقعات، لافتاً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية عن أسباب هذا الانفجار.

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